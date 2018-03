Woning Techum verzegeld, Rijksrecherche doet onderzoek

De Rijksrecherche gaat zondag verder met het onderzoek naar de dood van een man in de Leeuwarder wijk Techum. Hij stierf nadat hij zich bij zijn aanhouding verzette en onwel werd.

De politie kreeg zaterdagavond een melding dat er in een woning aan It Heafek een ruzie gaande was. Toen twee politieagenten tussen de vechtersbazen probeerden te komen, verzette het slachtoffer zich hevig. Hij werd onwel en stierf. De politie heeft nog geprobeerd om de man te reanimeren. Ze kregen ook hulp van het personeel van twee ambulances en een traumahelikopter. Maar het mocht niet meer baten.

Verzegeld

De Rijksrecherche praat met mensen die in de nacht van zaterdag op zondag in de woning waren en ook met de twee betrokken politieagenten. De woning is verzegeld.