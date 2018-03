Hulpdiensten hebben zaterdagavond het lichaam van een vrouw gevonden in het water van de Hartwerter Vaart in Bolsward. Net na tien uur 's avonds kreeg de brandweer een melding dat er een persoon in het water was beland. Toen de hulpdiensten op de aangewezen plaats aankwamen, bleek al snel dat de vrouw gestorven was.

De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek naar de identiteit en de toedracht van het overlijden van het slachtoffer. Een misdrijf wordt uitgesloten.