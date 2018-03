Man overleden na aanhouding in Techum in Leeuwarden

In een woning op It Heafek in de Leeuwarder wijk Techum is zaterdagnacht bij een aanhouding een man om het leven gekomen. De politie had van buurtbewoners een melding gekregen dat er in de woning aan It Heafek een ruzie was. Toen agenten probeerden tussen de vechtersbazen te komen, verzette het slachtoffer zich hevig.

Bij de aanhouding die daarop volgde werd de man onwel. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, en ook waren er twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen om assistentie te verlenen, maar dit was tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Rijksrecherche

Wat er precies gebeurd is in de woning, is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoeveel mensen in de woning aanwezig waren op het moment van het overlijden van de man. De zaak is overgedragen aan de Rijksrecherche, die nu onderzoek doet.

De mensen die in de woning waren op het moment dat het gebeurde zijn opgevangen en worden verhoord.