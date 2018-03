UNIS Flyers verliest finale BeNe-League van Hijs Den Haag

UNIS Flyers heeft de finale voor het kampioenschap van de BeNe-League verloren. De Heerenveenster ijshockeyers verloren zaterdagavond in een bomvol Thialfstadion de vierde finalewedstrijd met 5-1 van Hijs Den Haag. Die ploeg kwam daardoor in de best-of-five serie op 3-1 en mogen zich kampioen van de BeNe-League noemen. De Flyers verloren eerder dit seizoen ook al de Nederlandse titel en de beker aan Hijs Den Haag. De periodestanden waren zaterdagavond 0-0, 0-2 en 1-3.

In een spannende pot waren beide ploegen lang aan elkaar gewaagd. In de eerste periode werd niet gescoord. Den Haag brak de wedstrijd in de tweede periode open na een goal van Raymond van der Schuit. Direct daarna viel ook de 2-0 voor Den Haag, deze keer door Alan van Bentum.

De wedstrijd werd toch nog spannend toen Adam Bezak vroeg in de derde periode voor de aansluitingstreffer zorgde: 1-2. Lang duurde die spanning niet, want Oliver Petaky maakte een minuut later de 3-1 voor Den Haag. Van Bentum zette het duel vier minuten voor het eind op slot door de 4-1 te scoren. Jeffrey Melissant bracht in de slotfase de 5-1 eindstand voor Den Haag op het scorebord.