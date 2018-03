Sneek Wit Zwart heeft zaterdagavond in de Hoofdklasse A thuis gewonnen van MSC uit Meppel. Het werd 2-1 voor de Snekers. Bij MSC werd een doelpunt afgekeurd, na de 1-0 van Sneek van David van der Pol. Later tekende Gerben Visser voor de 2-0. In de slotfase was het toch raak voor MSC, toen de Sneker keeper met bal en al het doel in werd gelopen door een speler van MSC.