De zomertijd gaat in de nacht van zaterdag op zondag weer in. Dit betekent dat de klok om 2.00 uur een uur vooruit wordt gezet. Daardoor is het 's avonds langer licht.

De zomertijd was de afgelopen tijd onderwerp van discussie. Er werd in het Europees Parlement zelfs over gestemd. De uitkomst was dat de zomertijd voorlopig blijft bestaan, maar dat er onderzoek komt naar de voor- en nadelen.

In oktober gaat de klok weer een uur achteruit, de wintertijd.