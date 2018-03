Koninklijke onderscheiding voor Emy Kamminga-van Sandick

De locatiemanager van het SeniorWeb Súdwest-Fryslân in Balk is zaterdagmiddag koninklijk onderscheiden. De bijna 85-jarige Emy Kamminga-van Sandick is al sinds de oprichting, twintig jaar geleden, actief voor het SeniorWeb. Dat is een organisatie die ouderen wegwijs maakt in de digitale wereld.

Mevrouw Kamminga geeft onder andere zelf cursussen, maar is ook op andere manieren actief in de organisatie. Ze kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren. Dat was bij een feest vanwege het 20-jarig bestaan.