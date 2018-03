LIVE: Erop of eronder voor ijshockeyers UNIS Flyers

Voor de ijshockeyers van de UNIS Flyers is het zaterdag erop of eronder in de strijd om de titel in de BeNe-League, het kampioenschap van Nederland en België. De Flyers spelen zaterdagavond om 20.00 uur in Heerenveen de vierde wedstrijd in de play-offs tegen Hijs Hokij uit Den Haag. Hokij staat met 2-1 voor. Het gaat om de best-of-five. Dus als de Flyers zondag winnen, is er zondag een vijfde wedstrijd in Den Haag nodig voor een beslissing. Wint Hokij, dan is die ploeg kampioen van de BeNe-League.

Werkt de stream niet goed in de Omrop-app? Vol de wedstrijd dan via deze link.