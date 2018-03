Darter Danny Noppert uitgeschakeld in Leverkusen

Darter Danny Noppert uit Joure is er zaterdagmiddag in Leverkusen niet in geslaagd de achtste finales te bereiken. De 27-jarige darter verloor een beslissende leg met 6-5 van Joe Cullen uit Engeland. Lange tijd zag het er naar uit dat Noppert zou verliezen. De Jouster kwam met 3-0 voor en pakte ook nog een 5-3 voorsprong. Tegenstander Cullen gooide daarna een belangrijke finish van 72 uit en zette in de laatste leg aan met een 180'er. Daarmee kwam het Europese debut van Danny Noppert bij de PDC tot een eind.

Volgende week staat in München de tweede Europese Tour van de profbond op het programma. Noppert komt er zaterdag weer in actie op het podium.