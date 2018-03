Vlieland speelt voor het eerst mee in het competitievoetbal

Voor het eerst in de geschiedenis is er een officiële voetbalwedstrijd geweest op Vlieland. Zaterdag had de jeugd van SDS Oosterend de primeur om tegen VSV'31 te spelen. SDS mocht als eerste in de competitiewedstrijd spelen op het eiland, dat nog nooit een officiële voetbalclub heeft gehad. De gemeente Vlieland was ook de laatste gemeente in Nederland die nog niet stond ingeschreven bij de KNVB. Daar is dus nu verandering in gekomen.

Binnenkort wordt het veld op Vlieland ook nog aangepakt voor een opknapbeurt. Of er in de toekomst ook nog een team voor volwassenen komt, is nog niet aan de orde.

Volgende week woensdag is in Fryslân Hjoed de volledige reportage te zien over het nieuwe team van Vlieland.