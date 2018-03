Harkemase Boys verliest op eigen veld van DVS'33

Op het eigen Sportpark De Bosk heeft Harkemase Boys zaterdagmiddag in de derde divisie verloren van DVS'33. Het werd 0-1 voor de gasten uit Ermelo.

DVS'33 kwam in de openingsfase op voorsprong door een goal van Gökhan Yasar. Na de 1-0 voor DVS'33 ontsnapten de Boys in het eerste kwartier een aantal keer aan een grotere achterstand. Daarna kwam Harkemase Boys beter in de wedstrijd en kreeg het een aantal kansen. Vroeg in de tweede helft kreeg Berwout Beimers dé kans op de gelijkmaker, maar hij schoot over. De Harkiten bleven daarna sterk en kregen verscheidene kansen, maar kwamen niet tot scoren.