Gjalt Benedictus informateur in Tytsjerksteradiel

Gjalt Benedictus uit Garyp zal om de tafel gaan zitten met de lijsttrekkers van de zeven partijen in de nieuwe raad van Tytsjerksteradiel. Benedictus is daarvoor gevraagd door het CDA, dat woensdag als grootste partij uit de bus kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet voor het eerst dat hij een nieuwe coalitie mag vormen in Tytsjerksteradiel, hij deed dat eerder al vaker als informateur en formateur.

Benedictus begint woensdag met zijn werk. Hoe lang hij nodig heeft, is volgens het CDA niet te zeggen.