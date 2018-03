Molen Windlust in Burum is weer in bedrijf

De molen van Burum, 'Windlust', is voor de tweede keer in vijf jaar geopend. In 2014 werd Windlust ook heropend, nadat de molen in 2012 compleet afbrandde. Vorig jaar werd de molen uit voorzorg weer stilgezet. Dit kwam omdat Windlust, net als 46 andere molens in het land, wieken had die uit twee delen bestonden. Volgens de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed was dat niet veilig. Molenreparateurs uit Tzummarum hebben voor de nieuwe wieken gezorgd.

Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland deed de openingshandeling door de molen weer te laten draaien. Sinds de brand van 2012 is er voor ongeveer één miljoen aan de molen van Burum verbouwd.