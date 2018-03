Theo Faber van AmelandEén: 'Eigenlijk is iedereen lid'

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad afgelopen woensdag was de nieuwe partij AmelandEén een grote verrassing. Ze werden verreweg de grootste partij met vijf zetels. Een duidelijk teken van de kiezers op Ameland: het moet anders.

AmelandEén is een zogenaamde 'multispeed' partij. Dat betekent dat het een partij is met en zonder leden. De leden zijn de mensen met een rol binnen de partij hebben, terwijl de niet-leden alle inwoners van Ameland zijn. "Wie een politieke inbreng wil leveren die kan dat doen op de openbare partijvergadering, dus eigenlijk is iedereen lid", vertelt lijsttrekker en initiatiefnemer van de partij, Theo Faber.

Het zit in het bloed

Theo Faber is geen onbekende in de eilander politiek. Eerder maakte hij al twee verkiezingen mee toen hij in de raad zat voor het CDA. Hij heeft deze CDA-genen van zijn opa, die meer dan 40 jaar in het bestuur van de partij zat. Maar de keus was niet vooraf al gemaakt. "Nee, zij vroegen mij toen, en het was een mogelijkheid om te onderzoeken of het wat voor mij was". En het bleek dat het zo was: hij voelt zich in de politiek als een vis in het water. Maar Faber wil ook vernieuwen en dat lukte hem niet. Als hij merkt dat het na de verkiezingen van 2014 weer niet lukt, stapt hij teleurgesteld uit het CDA en uit de politiek.

Nieuwe mogelijkheden

Anderhalf jaar geleden begint het politieke bloed toch weer te borrelen: nieuwe verkiezingen, nieuwe mogelijkheden. Faber merkt dat er meer Amelanders zijn die willen vernieuwen en begint met een werkgroep van acht mensen, waarin alle vier de dorpen zijn vertegenwoordigd met twee personen. In augustus wordt huis aan huis een krant bezorgd met daarin 18 standpunten en zes hoofdthema's waar de partij de komende 20 jaar mee aan de slag wil. Het vertrouwen in de nieuwe partij groeit en Faber zegt na vier jaar zijn baan als parkmanager op een grote camping op.

Dat ze de grootste zouden worden, dat voelde Faber wel aankomen, maar vijf van de elf zetels was ver boven verwachting. "Het initiatief ligt nu bij ons, dat is duidelijk. Er wordt wat van ons verwacht".

Een uitgebreid gesprek met Theo Faber is zondag in Buro de Vries te beluisteren.