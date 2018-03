Opnieuw goud op het WK in Rio voor Alyda Norbruis

Para-wielrenner Alyda Norbruis uit Ureterp heeft drie medailles in de wacht gesleept bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Rio de Janeiro in Brazilië. Ze won zaterdag haar tweede goud op de 500 meter tijdrit en haar derde goud op de scratch. Donderdagavond won ze ook al goud op de drie kilometer achtervolging.

Uitzonderlijke prestatie

Het is voor de tweede keer dat ze op een WK drie gouden medailles binnenhaalt. Zelf heeft ze na lang nadenken wel een verklaring voor de goede resultaten op dit WK: "Je komt uiteindelijk als sporter wel in een flow. Als je een toernooi minder begint dan moet je met je hoofd goed sterk zijn om jezelf daar weer uit te trekken. Ik had het geluk dat ik meteen goed begon, en dan probeer je die flow zo goed mogelijk vast te houden en door te zetten natuurlijk." En dat is met drie gouden medailles goed gelukt.

Norbruis blijft nog even in Rio om ook de andere sporters, zoals Tristan Bangma, aan te moedigen.