Aantal bloembollentelers na jaren van daling weer toegenomen

Het aantal bedrijven in Fryslân dat in de open lucht bloembollen teelt is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 stond de teller op 22 bedrijven, vorig jaar zijn daar dertien bijgekomen. De meesten hiervan verbouwen tulpen, maar ook lelies zijn populair. De Fryske Marren is met bijna 200 hectare de gemeente met de meeste bloembollenteelt van Fryslân, gevolgd door Heerenveen.

Dat er weer groei in de sector zit, is opmerkelijk te noemen. Sinds 2000 ging het aantal bedrijven dat bloembollen verbouwde met name naar beneden.