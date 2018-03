Friese provinciale wegen gevaarlijker dan gemiddeld in NL

Op vier provinciale wegen in Fryslân is de kans op een ongeluk groter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Die heeft een vergelijking gemaakt van alle rijks- en provinciale wegen in Nederland. De vier wegen in Fryslân zijn de N358 van Frieschepalen naar Holwerd, de N359 van Deinum naar Lemmer, de N393 van Stiens naar Harlingen en de N979 van Leek naar Haulwerwijk. Op die laatste weg is volgens RTL Nieuws de kans op een ongeluk het grootst.

De veiligheid op de wegen kan volgens het onderzoek alleen verbeteren als de provincies meer geld beschikbaar stellen. Maar van de twaalf provincies bezuinigen zeven op de wegen. Fryslân is daar een van.