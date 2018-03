Duizenden euro's opgehaald bij grote verkeerscontrole

De politie heeft vrijdagavond bij een grote verkeerscontrole op de snelwegen in Noord-Nederland vier automobilisten aangehouden. Twee van de aangehouden bestuurders hadden verdovende middelen in hun bezig, een persoon werd aangehouden voor het rijden onder invloed, en een persoon kon worden aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

De politie kon daarnaast in totaal 6.700 euro aan onbetaalde boetes innen. Een bestuurder moest nog 1200 euro betalen. Omdat hij dit niet meteen kon doen moest hij zijn auto inleveren.

Belasting

Ook de belastingdienst had een financieel goede avond: zij konden bij de controle bijna elfduizend euro aan belastingschuld innen. Ook werden twee auto's in beslaggenomen, en kregen zestien bestuurders een proces-verbaal omdat hun voertuig niet een geldige APK had, of niet was verzekerd.

De controles waren op de A6 bij Lemmer, de A32 bij Heerenveen, en de A7 bij Bolsward.