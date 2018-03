Omrop TIP: Christiaan Kuitwaard, avonturier achter huis

Bijna op fluistertoon vertelt Christiaan Kuitwaard in tekeningen en schilderijen over zijn liefde voor de gewone dingen om ons heen. Een kopje, een stoel, en tak of schaduw. En dan met name de stilte die erin schuilt.

Eenvoud, verwondering en concentratie zijn begrippen die alles met kunstenaar Christiaan en zijn werk te maken hebben. Volgens hem is overal wel een schilderij van te maken. Of het nu om een dode tak, een banaan of een plankje gaat: alles leent zich voor het maken van een schilderij.

Museum Belvédère volgt Kuitwaard's artistieke ontwikkeling op de voet en ook landelijk begint de kunstschilder door de breken. De Fryslân DOK documentaire 'Christiaan Kuitwaard, avonturier achter huis' schetst een portret van een kunstenaar die al jarenlang een vooraanstaande rol in de Friese schilderkunst speelt.

De Fryslân DOK documentaire 'Christiaan Kuitwaard, avonturier achter huis' is op zaterdag 25 maart om 17:00 en ieder uur daarna te zien op Omrop Fryslân tv.