"Acht minuten een wedstrijd in handen hebben is te weinig"

Het was een spektakel. Maar wel een met de verkeerde afloop voor Sportclub Cambuur vrijdagavond in Sittard. Nadat de Leeuwarders al binnen tien minuten een 2-0 voorsprong op het scorebord hadden gezet, gaven ze het ook net zo snel weer uit handen. In de tweede helft kon de thuisploeg zelfs nog het winnende doelpunt maken.

"De eerste tien minuten waren prima, we speelden agressief naar voren en we maakten twee goede goals." Zo analyseerde trainer René Hake meteen na afloop van de wedstrijd. "Maar door naïef uitstappen creëren wij eigenlijk de schietkans voor Fortuna die er meteen invliegt." De strafschop die Fortuna al vrij snel na de 2-1 kreeg, wordt er ook nog eens ingeschoten, "en dan hebben we na twintig minuten spelen vier goals gezien. Ik dacht, waar gaat dit heen?"

Acht minuten niet genoeg

De ommekeer in de wedstrijd voor Fortuna was echter geen verrassing voor Cambuur verdediger Robbert Schilder. "We stonden veel te ver uitelkaar, en dat is eigenlijk de hele wedstrijd niet goed gekomen." Ook trainer Hake zag dat zijn ploeg de wedstrijd niet onder controle had. "De wedstrijd kantelde en ik vind dat wij daar onvoldoende in meegingen, waardoor we de eerste fase, waarin wij het goed deden, weggaven." Verdediger Matthew Steenvoorden is het daarin eens met zijn trainer. "Als je acht minuten een wedstrijd in handen hebt is dat veel te weinig natuurlijk."

Een tik

Het verlies bij Fortuna was wel een tik voor de club, met name omdat Cambuur de punten wel kan gebruiken in haar strijd om een plek in de play-offs voor promotie. "Dit komt zeker hard aan, met name omdat ik vind dat wij niet goed reageerden na de 2-0. We hadden de kans om stiekem nog met een punt weg te gaan, maar dan moet die bal er wel in."

De komende tijd moeten de Leeuwarders nog aan de bak. Volendam, Eindhoven, Den Bosch en Jong AZ staan de komende weken op het programma. Steenvoorden: "We krijgen nu twee keer een dubbel weekend, die twee thuiswedstrijden die er aankomen die moeten we wel winnen."