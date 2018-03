Noppert wint eerste partij in de European Darts Open

Darter Danny Noppert uit Joure heeft vrijdagavond zijn eerste partij op de European Darts Open in Leverkusen gewonnen. De 27-jarige darter won met 6-4 van de Nederlander Jeffrey de Zwaan. Noppert kwam meteen in het begin van de wedstrijd al met 2-0 achter te staan, maar begon daarna wat beter te gooien. Voor beide mannen was de wedstrijd echter geen moment constant. Toch pakte de inwoner van Joure met een gemiddelde van zo'n negentig punten de overwinning.

Zaterdagmiddag speelt Danny Noppert zijn wedstrijd in de tweede ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Engelsman Joe Cullen.

Noppert maakte vrijdagavond zijn debuut op het podium van de European Tour van de PDC. Een dag eerder plaatste hij zich via het kwalificatie toernooi in Leverkusen.