Voorstel voor nieuwe derogatie van twee jaar

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie voor Nederlandse boeren met twee jaar te verlengen. Derogatie is het recht voor boeren om meer stront uit te rijden dan gemiddeld in de Europese Unie. Aan de nieuwe uitzondering zitten dezelfde voorwaarden die nu ook gelden. Over het voorstel voor de nieuwe derogatie wordt op 4 april gestemd door het Nitraatcomité van de Europese Commissie. Pas na die stemming wordt duidelijk of de nieuwe organisatie een feit is.

Mestfraude

Normaal gesproken geeft de Europese Commissie een derogatieperiode voor vier jaar. Dat Nederland nu slechts twee jaar krijgt, komt door de mestfraude die in Nederland aan het licht kwam. De Europese Commissie wil dat de Nederlandse overheid de boeren de komende tijd strenger controleert op het naleven van de mestwetgeving. Nederland moet daar de komende periode regelmatig over rapporteren.

LTO positief

Boerenorganisatie LTO reageert positief op het voorstel voor de nieuwe derogatie. "Over twee jaar hebben we weer een nieuwe kans. We moeten nu als sector laten zien dat we fraude kunnen tegengaan en meer ruimte verdienen", zegt woordvoerder Wim Meulenbroeks.