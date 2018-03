Mogelijk oplossing voor tekort Blokhuispoort?

Er is mogelijk een oplossing voor het tekort van de verbouwing van de Leeuwarder Blokhuispoort. Directeur Arno Boon van BOEi zal de raadsleden van de gemeente Leeuwarden er komende dinsdag een vraag over voorleggen. Welke vraag dat is, wil hij nog niet kwijt, maar wel dat het de samenleving geen extra geld gaat kosten.

Boon was vrijdagmiddag in Leeuwarden vanwege de officiële opening van de nieuwe Leeuwarder bibliotheek dbieb, een van de grootste huurders van het complex. Dat complex is nog niet volledig af, maar het werk daaraan is stilgelegd, omdat het geld op is. Daarom kan onder andere de kapel, een belangrijk onderdeel van dbieb, niet in gebruik genomen worden. Aankomende dinsdag moet dus duidelijk worden hoe het verder gaat met de verbouwing van de Blokhuispoort.