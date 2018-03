MCL blaast 'darmtunnel' op in het kader van darmkankermaand

In het MCL in Leeuwarden staat een levensgrote opblaasbare darm in de hal. Het ziekenhuis geeft dit weekend extra aandacht aan darmkanker. De darm lijkt op een tunnel waar mensen doorheen kunnen lopen. Zij komen dan in die tunnel verschillende darmafwijkingen tegen. Zo zien ze hoe poliepen en ontstekingen eruitzien.

Sietske Corporaal is dokter op de afdeling maag-, darm en leverziekten en vertelt over de poliep: "Je hebt vaak niet in de gaten dat je een poliep hebt. Alleen wanneer het erg groot wordt kan er wat bloed uitkomen", vertelt ze. Toch is het belangrijk om er op tijd bij te zijn. Hoe je daar dan achter kan komen? "Mensen moeten vooral meedoen aan het bevolkingsonderzoek", zegt Corporaal.

De maand maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Mensen die nieuwsgierig zijn naar hoe de darm er van binnen uitziet, kunnen nog het hele weekend in het MCL terecht.