Hartthijs de Vries sluit terugkeer in profcircuit niet uit

"De kans dat ik terugkeer als prof is aanwezig." Dat zei wielrenner Hartthijs de Vries vrijdag in Fryslân Hjoed. De Vries besloot een aantal maanden geleden om te stoppen als professioneel wielrenner, omdat hij last had van hartklachten. Die klachten lijken nu mee te vallen en De Vries heeft als amateur alweer een aantal wedstrijden gereden.

Hartthijs de Vries verdiende in september vorig jaar zijn eerste profcontract bij de wielerploeg Roompot. Dat contract verscheurde hij snel daarna dus alweer, vanwege de problemen met zijn hart. Of hij weer terug kan komen bij die ploeg, weet hij niet. "Ik heb geen toezegging gekregen dat ik weer terug kan komen. Ik weet ook hoe weinig profplekken er zijn en hoe groot de stap is van amateurs naar de profs. Daar ben ik mij wel van bewust." Toch heeft De Vries er wel vertrouwen in dat een terugkeer in het profcircuit mogelijk is. Bij de eerste amateurwedstrijd die hij weer reed, de klassieker van Groningen, werd De Vries derde.