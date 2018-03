Schilder blijft bij Cambuur, negen andere spelers niet

Aanvoerder Robbert Schilder blijft bij SC Cambuur. De Leeuwarder club heeft de optie in het contract van Schilder gelicht. Schilder is op dit moment bezig aan zijn tweede seizoen voor Cambuur.

Afscheid van negen spelers

Van negen spelers neemt Cambuur afscheid. De club verlengt de contracten van Erik Cummins, Kenny Teijsse, Martijn van der Laan en Furdjel Narsingh niet. In contracten van Noureddine Boutzamar, Danny Bakker, Jesse Bertrams ,Jurjen Mannes en Darren Rosheuvel zat nog een optie, maar die licht Cambuur niet. Aangaande Rosheuvel houdt Cambuur nog wel een slag om de arm.

Van Deelen, Barto en Houtkoop

De club is met Jordy van Deelen in gesprek over contractverlenging. Later zal Cambuur ook nog praten met Martijn Barto en Xander Houtkoop over een langer verblijf.

Karim Rossi

Cambuur weet nog niet wat ze met het contract van Karim Rossi gaan doen. Hij is bezig met zijn revalidatie na een blessure.