Verlies voor Cambuur na spektakelstuk in Sittard

SC Cambuur heeft vrijdag geen punten mee kunnen nemen uit Sittard. In een spectaculaire wedstrijd was Fortuna Sittard met 3-2 te sterk. De Leeuwarders stonden al binnen tien minuten met 0-2 voor, maar nog geen tien minuten later stond het alweer gelijk. In de tweede helft alleen Fortuna nog. Lisandro Semedo scoorde drie keer voor de thuisploeg.

Op rozen

De Leeuwarders leken na tien minuten op rozen te zitten. Matthew Steenvoorden schoot in de vijfde minuut de 0-1 achter Fortuna-keeper Aykut Özer na een knappe voorzet van Daan Boerlage. Vier minuten later gaf Alvin Daniels een strakke voorzet en verdubbelde Ricardo Kip de score.

Snel weer gelijk

Lisandro Semedo bracht Fortuna Sittard al snel weer dichterbij door de 1-2 binnen te schieten. Hij kon vrij schieten en passeerde Erik Cummins. Weer een paar minuten later kreeg Fortuna een ideale kans op de gelijkmaker. Scheidsrechter Rob Dieperink zag hands van Sai van Wermeskerken en wees naar de stip. Semedo maakte zijn tweede goal vanaf de strafschopstip.

Het spektakel was nog niet gedaan, zo kregen beide ploegen nog kansen voor de rust. Gescoord werd er echter niet meer in de eerste helft.

Tweede helft

En ook in de tweede helft bleven de kansen komen voor beide ploegen. Martijn Barto kon een voorzet van Daniels niet promoveren tot goal en aan de andere kant kon Cummins een schot van Semedo nog net van de lijn halen.

Nog een penalty

Fortuna werd iets sterker. Cambuur hield het lang vol, maar twintig minuten voor tijd kreeg de thuisploeg opnieuw een penalty. Nu was het Daniel Crowley die hands maakte. Semedo schoot weer raak.

De grootste kans in de slotfase was voor Issa Kallon. Vlak voor de goal schoot hij echter hoog over. De bal viel daarna nog wel een keer achter Özer in het doel, maar dat kreeg niet de goedkeuring van Dieperink. Steenvoorden maakte een overtreding.

Fortuna Sittard - SC Cambuur 3-2 (2-2) 5. Matthew Steenvoorden 0-1, 9. Ricardo Kip 1-1, 11. Lisandro Semedo 2-1, 18. Lisandro Semedo 2-2 (strafschop), 71. Lisandro Semedo 3-2 (strafschop)

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Sai van Wermeskerken (80/Kevin van Kippersluis); Ricardo Kip, Daniel Crowley, Daan Boerlage; Alvin Daniels (73/Issa Kallon), Martijn Barto, Justin Mathieu (59/Xander Houtkoop)