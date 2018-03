Gelijkspel voor Feanster vrouwen in kampioenspoule

De voetbalsters van sc Heerenveen hebben in hun eerste wedstrijd in de kampioenspoule een punt gepakt. Op bezoek bij PEC Zwolle leek Heerenveen te verliezen, maar diep in de blessuretijd maakte Fenna Kalma de 2-2.

De Feanster vrouwen kwamen vroeg in de wedstrijd nog op voorsprong. Fenna Kalma kopte de 0-1 tegen de touwen op aangeven van Tiny Hoekstra. Daarna waren de beste kansen voor de thuisploeg en vlak voor rust maakte Babiche Roof de gelijkmaker.

Halverwege de tweede helft zorgde Abby Holmes met een kopbal voor de 2-1. Heerenveen zette alles op alles, maar Hoekstra had het vizier niet op scherp. Daarom leek het 2-1 te blijven. Door een rake vrije trap van Fenna Kalma houdt Heerenveen toch nog een punt over aan de eerste wedstrijd in de kampioenspoule.

Kampioenspoule

De kampioenspoule bestaat uit de vijf beste ploegen van de reguliere competitie. De punten die de eerste vijf ploegen behaald hadden, zijn gehalveerd. Een week geleden zou Heerenveen al hun eerste wedstrijd spelen, maar het thuisduel tegen PSV werd toen afgelast vanwege de slechte staat van het veld.