VIDEO: Muzikaal eerbetoon aan Doede Bleeker in Noardewyn

Vrijdag was in Oudehaske de uitvaart van troubadour Doede Bleeker. Daar speelde muzikant Ad Vanderveen het nummer Bigger Picture, dat hij later die dag bij Noardewyn nog eens liet horen. "Het kwam vanuit het hart. Het is zoals het is, een gitaartje en een stem", zei Vanderveen. "Zoals Doede het ook deed." Presentator Willem de Vries kreeg er kippenvel van en moest een traantje laten.

De zingende vishandelaar Doede Bleeker uit Stavoren overleed afgelopen zondag op 65-jarige leeftijd. Hij begon in 1984 met het schrijven van gedichten, verhalen en liedjes, nadat hij zonder werk kwam te zitten. Hij durfde ze in het begin niet te zingen, maar na een straatoptreden in Sneek kreeg hij er iets meer vertrouwen in. Uiteindelijk kon hij zijn uitkering opzeggen en beginnen als zelfstandig zanger en vishandelaar. Dit heeft hij zijn leven lang gedaan.