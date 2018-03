FNP-Statenlid 'geschokt' vanwege vlucht Catalaanse politica

FNP-Statenlid Sybren Posthumus is 'in schok', zo laat hij zijn contacten op Facebook weten. Posthumus is geschokt over de vlucht van de bekende Catalaanse politica Marta Rovira naar Zwitserland. Posthumus heeft lang met Rovira in het bestuur gezeten van de Europese Vrije Alliantie (EFA) en kent haar goed. "Ze heeft haar land nu moeten verlaten, anders was ze ook in de gevangenis gekomen voor het uiten van haar mening. Het is nu zover dat zowat de hele top van de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) achter de tralies zit of is gevlucht. En de EU? Die houdt zich stil." De ERC is een van de pro-onafhankelijkheid partijen van Catalonië .

De FNP stuurde afgelopen herfst een protestbrief over de situatie in Catalonië naar de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Die schreef toen in het antwoord dat Spanje "een stabiele rechtsstaat is" en goed bij staat is om de problemen zelf op te lossen. Rovira moest vrijdag verschijnen voor het hooggerechtshof in Madrid op beschuldiging van 'rebelleren tegen Spanje en het misbruik van openbare fondsen'. Daarvoor kan ze in theorie een celstraf van 30 jaar krijgen. Rovira hield er ernstig rekening mee om opgesloten te worden en heeft er daarom voor gekozen om naar Zwitserland te gaan. "Weggaan is zwaar, maar is de enige manier om mijn vrijheid van meningsuiting te behouden."

Rovira is al de zevende politicus uit Catalonië die vrijwillig in ballingschap gaat. Eerder gingen president Carles Puigdemont en vier van zijn ministers naar Belgie. De leidster van de radicale partij CPU, Anna Gabriel, ging kortgeleden al naar Zwitserland.