Vaarseizoen week eerder vanwege vroege paasdagen

De watersporters die daar zin in hebben kunnen vanaf zaterdag het water op. Het vaarseizoen begint traditioneel op 1 april, maar omdat Pasen dit jaar vroeg valt worden de bruggen en sluizen dit jaar al vanaf zaterdag 24 maart bediend. Het voordeel daarvan is dat toeristen uit binnen- en buitenland zo de kans krijgen om al in de paasvakantie de Friese meren op te zoeken.

De wachttijden voor de bruggen worden volgens de provincie steeds korter. De bruggen worden steeds meer centraal vanuit het Swettehûs in Leeuwarden bediend. En de bruggen die op afstand bediend worden, gaan tijdens de pauze dan ook gewoon open. De brugwachters werken op een locatie samen en kunnen elkaar achter het scherm vervangen.