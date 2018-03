Grote verbouwing basisschool in krimpgebied is klaar

De basisschool Op Streek in Ferwert is volledig gerenoveerd. Vrijdag was de officiële opening van de school, met alle mensen die aan de verbouwing mee hebben geholpen. De school was al jaren aan renovatie toe en afgelopen zomer was het eindelijk zover.

Op de school zitten honderd kinderen. Voor een school in een krimpregio doet Op Streek het dus goed. Directeur Jaap Wieb Eelkema is dan ook niet bang dat de grote verbouwing voor niets is. "We hebben wel een beetje last van krimp. Met de verbouwing hadden we ook een paar lokalen kunnen slopen, maar dat hebben we opzettelijk niet gedaan. In plaats daarvan hebben we de kinderopvang een plek in de school gegeven.