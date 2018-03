Kritische noten op feestelijke opening dbieb Blokhuispoort

Arnoud Boon van ontwikkelaar BOEi heeft vrijdagmiddag symbolisch de sleutels van de Blokhuispoort overhandigd aan de huurders van het gebouw. De officiële opening van de bibliotheek, dbieb, was vrijdag voor gasten.

Kritische FNP

Een van de gasten was de FNP-fractievoorzitter in Leeuwarden, Jan-Willem Tuininga. Hij wou bijna principieel niet komen: "Dat had niets met de bibliotheek te maken. Dat is prachtig mooi geworden. Maar er is een heel groot geldtekort en de transparantie eromheen, daar heeft het mee te maken." Dinsdag wil BOEi met de Leeuwarder raad praten, maar daar wil de FNP niet bij zijn: "De informatie die wij van het college hebben gekregen, was veel te laat. Diezelfde avond hebben we gezegd dat het klaar moest zijn met de gesloten bijeenkomsten. Er zou verbetering in komen. Maar vier dagen later krijgen we een uitnodiging van BOEi en die bespreking is weer in de beslotenheid."

Bederft het feest niet

Wethouder Sjoerd Feitsma is heel tevreden: "De bibliotheek is klaar en iedereen is welkom." De tekorten en het feit dat nog niet alles af is, bederft het feest niet. "Ik ben er ontzettend trots op dat we deze bibliotheek in het centrum van Leeuwarden hebben."