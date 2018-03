Persrechter: "Een helder motief was er niet"

"Deze man was volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij het deed", zegt persrechter Jeff Biesma over de 32-jarige man die in juni in Leeuwarden zijn moeder doodstak en zijn vader levensgevaarlijk verwondde. Verslaggever Auke Zeldenrust: "Hij heeft psychiatrische aandoeningen: schizofrenie en zelfoverschatting."

De man kreeg van de rechtbank tbs met dwangverpleging opgelegd en gaat dus niet de gevangenis in. "Straffen leggen we alleen op als er echt een verwijt kan worden gemaakt, dat is hierbij heel lastig."

Geen helder motief

Biesma: "Misschien dat er in zijn verwardheid een bepaalde gedachte was om dit te doen, maar een helder motief was er niet. Er was ook geen vooropgezet plan."

Vaak gebeurt het dat niet alleen tbs wordt opgelegd. "Meestal kan iemand nog wel íets verweten worden", zegt Biesma. "In dit geval was dat niet zo. Hij was helemaal in de war."

Lang in de kliniek

Het betekent niet dat de man zomaar weer op straat kan komen te staan. "Zulke mensen zitten vaak lang in de kliniek", zegt Zeldenrust. Biesma: "Vanwege die ontoerekeningsvatbaarheid heeft hij een lange behandeling nodig. Dat kan iedere twee jaar verlengd worden. Dus dat kan heel lang duren, want hij heeft veel hulp nodig."