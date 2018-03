"Ja, ik wil" zegt GL-lijsttrekker Veenstra tegen haar man

Het gloednieuwe raadslid Tjitske Veenstra uit Achtkarspelen beleeft een bijzondere week. De lijsttrekker van GroenLinks veroverde afgelopen woensdag een zetel in de gemeenteraad, maar kon vrijdag niet aanwezig zijn bij de officiële bijeenkomst waar de raadsleden de formulieren inleveren die nodig zijn om raadslid te kunnen worden, de zogenoemde vertrouwensbrieven. Tjitske Veenstra had daar een bijzondere reden voor, want het raadslid trouwde vrijdag.

Wieke de Boer-Hamstra van het hoofdstembureau en raadsgriffier Jellie van Hoppe gingen vrijdag bij Tjitske Veenstra op bezoek om zo de verplichte handtekening binnen te halen.