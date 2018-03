Norbruis pakt tweede gouden WK-medaille in Rio de Janeiro

Alyda Norbruis uit Ureterp heeft vrijdagmiddag haar tweede gouden medaille gepakt op het wereldkampioenschap para-wielrennen op de baan. Donderdag was ze de snelste op de 3 kilometer en vrijdag haalde ze in Rio de Janeiro het goud op de 500 meter tijdrit.

De tijd van 39.886 was haar tweede beste tijd ooit en was al de negende gouden WK-medaille voor Norbruis. Ze komt in Rio de Janeiro nog op een andere afstand in actie.

Ook voor Tristan Bangma is het WK para-wielrennen op de baan begonnen. Hij strijdt vrijdagavond voor het brons en komt zaterdag en zondag ook nog in actie.