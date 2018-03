SportCast: Wat kunnen Heerenveen en Cambuur nog bereiken?

Het einde van het voetbalseizoen is in zicht. En dat betekent dat het erop aankomt voor SC Heerenveen en SC Cambuur. Na een wisselend seizoen voor beide Friese clubs, kunnen ze beide nog met een positief gevoel de zomer in: haalt Heerenveen de play-offs om Europees voetbal? En kan Cambuur nog wat plekken klimmen om mee te doen aan de play-offs voor promotie? Dan moet er nog wel wat gebeuren, want Heerenveen staat tiende in de eredivisie en Cambuur staat twaalfde in de Jupiler League.

Na de zomer

En hoe komt het na de zomer? De Feansters zoeken nog een nieuwe trainer en van maar liefst zeventien Cambuurspelers loopt het contract af.

In onze tweede SportCast blikken Heerenveendeskundige Arjen de Boer en Cambuurwatcher Geert van Tuinen terug en vooruit. Onder leiding van Jantine Weidenaar maken ze de balans op voor de beide Friese profclubs.