Hoe kom je in Akkrum zonder de A7 te pakken?

Het mooie Akkrum wil dat Sinterklaas zijn landelijk feestje bij hun in het dorp houdt. Dat het bootje daar aan kan komen is geen probleem, maar wat nu als je zelf ook naar de intocht wil? Hoe kom je in Akkrum zonder over de A7 te gaan? Wij hebben verschillende opties op een rijtje zet:

Door de provincie!

Reistijd: 3 uurtjes

In Fryslân zijn veel mooie dorpjes en vaak zie je die niet wanneer je de grotere wegen neemt. Dus wij gaan er bij Lemmer af, rijden door Súdwest-Fryslân en pakken wat mooie dorpjes zoals mee, zoals Balk, Koudum, Workum, Oudega en Heeg. Op deze manier krijg je nog iets van Fryslân te zien en kan je gewoon de auto pakken.

Te voet!

Reistijd: 22 uurtjes

Wat is er gezelliger dan een wandeltocht? Nu de Slachtemarathon niet doorgaat, kan je toch nog een mooie tocht maken. Bovendien is het ook nog zo dat je op een pontje moet, dus wie weet.... kom je Sinterklaas ook nog tegen!

Op schaatsen (of zwemmend)

Reistijd: Ligt aan de weersvoorspelling

Wanneer het weer een keer meezit of wanneer de tocht gewoon eens komt, kunnen wij de schaatsen pakken! Nu is november wel heel vroeg voor ijs, maar wie weet komt de Russische beer iets eerder dan maart. Dan wil ik de korte broek aandoen en niet mijn thermo onesie. Pak gewoon de wandelroute, maar sla dan de veerboot over en pak de schaatsen of zwem wanneer er geen ijs ligt.

Er zijn ook nog andere alternatieven, zoals een week vakantie vieren in Fryslân of de intocht op de televisie volgen.