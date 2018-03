"Maak staandemastroute voor de Afsluitdijk"

"Maak gewoon een grote hoge brug in de Afsluitdijk over de sluis heen, dan hoeft dat ding nooit weer open en kan er ook niets blijven haken." Dit simpele, maar effectieve advies kwam spontaan van de Leeuwarder vrijdagmarkt.

"Als ze dat hier voor de staandemastroute voor elkaar krijgen, moet zoiets toch ook in de Afsluitdijk kunnen?" Nu gaat het nog geregeld mis. Ook afgelopen week was er voor de zoveelste keer een storing, met grote vertraging voor het verkeer als gevolg. Volgens planning worden de bruggen pas in 2050 volledig vernieuwd.

Omdat ander werk aan de dijk goedkoper uitpakt, lobbyt het CDA er nu voor om de bruggen eerder te vervangen. "Als ik naar Schiphol moet, neem ik dat risico niet. Dan ga ik door de polder", was een vaak gehoorde opmerking. "Schandalig dat er pas over 32 jaar een definitieve oplossing komt," roept iemand. Een ander stelde scherp: "Tsja, dan doet mijn het hoofd niet meer zeer."