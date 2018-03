Koninklijke onderscheiding voor Suzanne Schulting

Shorttrackster Suzane Schulting uit Tijnje is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege haar succes op de Olympische Spelen. Schulting won in Zuid-Korea goud op de duizend meter.

Ook andere goudenmedaillewinnaars werden geridderd. Zij kregen de koninklijke onderscheiding uit handen van sportminister Bruno Bruins.

De Nederlandse olympische en paralympische sporters worden vrijdag officieel gehuldigd in Den Haag. Er was eerst een speciale bijeenkomst in de Grote Kerk. De medaillewinnaars zijn daarna ontvangen door de koning en koningin, in Paleis Noordeinde.