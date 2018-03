Dubbelslag voor Noppert op Europese kwalificatie

Darter Danny Noppert uit Joure heeft zich op donderdagavond geplaatst voor de eerste twee Europese toernooien van de PDC. In Leverkusen (Duitsland) kwam de 27-jarige Noppert zonder problemen door beide kwalificatietoernooien, waarmee hij zowel dit weekend in Leverkusen als volgend weekend in München in het hoofdtoernooi zit.

De Jouster darter won onder meer van Sven Groen, Dimitri van den Bergh en Jimmy Hendriks om zich te plaatsen voor de podiumfase van het toernooi. Vrijdagavond speelt Noppert in de vierde partij tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan op het hoofdpodium.

European Tour

De European Tour van de PDC is een jaarlijkse reeks van toernooien die op het Europese vasteland gespeeld worden. Het zijn geen officiële televisietoernooien, maar ze worden wel voor de camera's en met enkele duizenden toeschouwers gespeeld. Danny Noppert maakt dit weekend zijn debut op de zo'n European Tour.

Andere Friezen niet

Michael Plooy uit Damwâld en Mats Gies uit Holwert slaagden er niet in zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Plooy verloor de beslissingswedstrijd maar net van Michael Rasztovits uit Oostenrijk. Gies ging een ronde daarvoor in de laatste leg onderuit tegen Dirk van Duijvenbode.