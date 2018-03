Willem Schoorstra schrijft het Friese Kadoboek 2019

Op verzoek van Boeken fan Fryslân schrijft Willem Schoorstra het Friese Kadoboek 2019, Schoorstra (1959) kreeg in 2005 de Fedde Schurerprijs voor Zwarte Engelen. Naast het schrijven van romans, houdt Schoorstra zich bezig met scenarios, radiocollums bij Omrop Fryslân en essays.

Later dit jaar wordt het openluchtspel Rêdbâd in de theatertuin van Broeksterwâld opgevoerd. Dat is gebaseerd op Schoorstras roman Rêdbâd - kronyk fan in kening. Van dat boek verschijnt in dit voorjaar een Nederlandse vertaling en een herdruk van de Friese versie.

De nacht van Mare

Bekende boeken van Willem Schoorstra zijn romans Zwarte Engelen (2004), Rêdbâd (2011) en Pier, de profesij fan bline Simen (2015). Meest recent verscheen van hem de roman De nacht fan Mare (2017). Op dit moment werkt hij aan een vertaling van de vernoemde Poëtische Edda en aan een nieuw boek, een psychologische thriller. Het werk van Willem Schoorstra verschijnt bij uitgeverij Het Nieuwe Kanaal.