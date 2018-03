FNP Leeuwarden boycot besloten bijeenkomst Blokhuispoort

De Leeuwarder fractie van de FNP zal de komende bijeenkomst over de Blokhuispoort boycotten. De FNP struikelt erover dat het gesprek tussen ontwikkelaar BOEi, het college en de raadsleden besloten is. ''Wij hebben de buik vol van de geheime bijeenkomsten. De burger heeft het recht op openheid over de Blokhuispoort'', zegt Jan Willem Tuininga van de FNP. Ook de VVD en Lijst058 boycotten de besloten bijeenkomst.

De Blokhuispoort is een hoofdpijn-dossier voor de gemeente Leeuwarden. Het draait allemaal om het tekort dat is ontstaan bij de verbouwing van de Blokhuispoort. Ontwikkelaar BOEi komt 5,6 miljoen euro tekort: 4,4 miljoen voor al het werk dat meer gedaan is dan afgesproken en 1,2 miljoen voor het afmaken van het werk dat er nog ligt. Het gaat dan onder andere om de kapel en luchtbehandelingsinstallatie bij podium Asteriks.