Tbs met dwangverpleging voor Leeuwarder die moeder doodstak

De 32-jarige man die in juni vorig jaar aan de Bereklauw in Leeuwarden zijn moeder doodstak en zijn vader levensgefaarlijk verwonde, heeft vrijdag in de rechtbank tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De rechter veroordeelde de Leeuwarder voor doodslag en een poging daar tot.

De rechter is het met de deskundigen eens dat de Leeuwarder ontoerekenbaar is. Daardoor is de man niet strafbaar en wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechter acht de kans op herhaling groot, wanneer de man niet behandeld zou worden.

De man lijdt aan een psychiatrische aandoening, waaronder schizofrenie en zelfoverschatting. De man wil niet behandeld worden en neem ook geen medicatie.