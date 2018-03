Na 35 jaar stekker uit Sectie Educatie Franekeradeel

De Sectie Educatie Franekeradeel houdt met ingang van 1 mei op met bestaan. De sectie heeft dan 35 jaar bestaan. Het had als doel de bevordering van de Friese taal en cultuur in de gemeente Frentsjeradiel, maar daar is steeds minder belangstelling voor.

Sinds Franekeradeel op gegaan is in de nieuwe gemeente Waadhoeke is het volgens de organisatie logisch om er mee te stoppen. De activiteiten bestonden onder andere uit een eenakterfestival voor amateurtoneelverenigingen, toneelvoorstellingen op scholen en een voorleeswedstrijd voor kinderen.