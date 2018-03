Standbeeld Us Mem graast voortaan in kruidenrijk gras

Rondom het beroemde standbeeld van Us Mem in Leeuwarden is vrijdag zaad in de grond gestopt. Het zaad moet ervoor zorgen dat het symbool van agrarisch Friesland in kruidenrijk gras komt te staan. Dit werd gedaan door de wethouder Herwil van Gelder van de gemeente Leeuwarden, gedeputeerde Johannes Kramer en biologisch boer Johannes Kooistra uit Warstiens.

De actie is bedoeld om het belang duidelijk te maken van een grotere diversiteit van insecten, vogels en dieren in zowel de stad als in de weilanden er buiten. Er is op het moment een beweging op gang gekomen naar meer natuurinclusieve landbouw. Dit kan belangrijk zijn voor bijvoorbeeld weidevogels. Het is nog maar de vraag of dit snel genoeg gebeurd.

Boeren moeten volgens Kramer echter wel ruim de tijd krijgen om een omschakeling mogelijk te maken. Hij noemde daarbij een termijn van tien jaar.