Grote brand verwoest fabriekshal Royal Steensma in Franeker

Bij een brand bij van Royal Steensma is donderdagnacht een van de acht fabriekshallen van het bedrijf verloren gegaan. Hulpdiensten reden uit voor een uitslaande brand aan de Oostelijke Industrieweg in Franeker. De brand werd al snel opgeschaald naar een 'zeer grote brand'. Bij de brand raakte niemand gewond.

De voorraad van Royal Steensma is door de brand niet aangetast. Het bedrijf verwacht dat klanten geen of weinig last zullen hebben van de gevolgen. De afgebrande hal werd gebruikt om vruchten te drogen en te konfijten. Royal Steensma zal bedrijven uit het buitenland vragen die specifieke werkzaamheden tijdelijk over te nemen. In de andere hallen zal het werk maandag weer worden hervat.

Door de verbranding van suiker ruikt het in de stad naar karamel. Meetploegen zijn in de stad om te kijken of er schadelijke stoffen in de lucht aanwezig zijn. Bij de brand is veel rook vrijgekomen.