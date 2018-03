Grote brand bij snoepfabriek Royal Steensma in Franeker

Bij een brand is donderdagnacht de snoepfabriek van Royal Steensma verloren gegaan. Hulpdiensten reden uit voor een uitslaande brand aan de Oostelijke Industrieweg in Franeker. De brand werd al snel opgeschaald naar een 'zeer grote brand'. Bij de brand raakte niemand gewond.

Royal Steensma bestaat al 175 jaar een levert grondstoffen aan bakkerijen. Door de verbranding van suiker ruikt het in de stad naar karamel. Meetploegen zijn in de stad om te kijken of er schadelijke stoffen in de lucht aanwezig zijn. Bij de brand is veel rook vrijgekomen.

Bluswater was er volgens de brandweer genoeg. De fabriek lag aan het Van Harinxmakanaal.