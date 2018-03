Gemengde gevoelens bij zandwinning IJsselmeer bij Oudemirdum

Gemengde gevoelens in de Súdwesthoeke over het winnen van zand in het IJsselmeer. De een zegt dat het goed is voor de economie in de regio, de ander is bang voor schade aan de natuur en de horizon.

Bij Oudemirdum

Er liggen plannen om vanaf 2019 zo'n vijf kilometer uit de kust bij Oudemirdum zand uit het meer te halen. Dat wordt gedaan tot aan een diepte van 60 meter in een gebied van 250 hectare.

30 jaar

Het zand wordt gebruikt voor de productie van beton. Het zandwinningsbedrijf Royal Smalls wil een vergunning voor de komende 30 jaar. In die periode kan er 2 miljoen ton per jaar worden gewonnen.

Bij de winput komt er een werkeiland met een installatie die het zand geschikt kan maken voor de betonindustrie.

Informatiebijeenkomst

Donderdag was er een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Oudemirdum en omstreken. Met name IJsselmeervissers zetten grote vraagtekens bij het project, dat volgens hen nadelige gevolgen voor de natuur zal hebben.