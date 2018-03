Zaak tegen vrouw van Van Seggeren volgende week openbaar

De rechtbank in Leeuwarden behandelt volgende week woensdag voor het eerst in het openbaar de strafzaak tegen de 33-jarige vrouw van Tjeerd van Seggeren. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar man.

De zaak zal nog niet inhoudelijk worden behandeld. Het onderzoek is nog gaande. De rechtbank besluit wel of de vrouw nog langer in voorarrest moet blijven zitten of niet.

Tjeerd van Seggeren is in de nacht van 8 op 9 juli door geweld om het leven gebracht in het weiland dichtbij een festival in De Westereen. Zijn vrouw is in december aangehouden, maar ontkent alle betrokkenheid.